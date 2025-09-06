Sıcak günlerde suya ulaşmakta zorlanan kuş, tavşan ve tilki gibi diğer yaban hayatı türlerinin yaşamını desteklemek amacıyla ekipler, çeşitli noktalara minyatür su havuzları yerleştirdi. Bu uygulama sayesinde bölgedeki yaban hayatı canlıları susuz kalma riskinden korunurken, doğayla uyumlu bir yaşam alanı sağlanmış oldu.

Yapılan çalışma sırasında paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı ve ekiplere tam not verildi. Vatandaşlar, doğaya ve yaban hayvanlarına duyarlı uygulamadan dolayı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkürlerini iletti.