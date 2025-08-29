Açılış programı kulüp yönetimi, taraftar grupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla coşkulu bir şekilde yapıldı.

BAŞKAN TEMEL, “VAN SPOR ARTIK BİR MARKA”

Açılışta konuşan İmaj Altyapı Vanspor FK Başkanı Erol Temel, taraftarlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Vanspor Store’un bu yıl ikincisini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen Osman kardeşime ve ekibine teşekkür ediyorum. İstanbul’dan kalkıp Van’a gelerek, yalnızca Van Spor’a katkı sağlamak adına büyük fedakarlık yaptı. Bu mağazayı tamamen kendi imkanlarıyla açtı.” dedi.

“HER YERDE VAN SPOR KONUŞULUYOR”

Başkan Temel, takımı 25 yıl aradan sonra 1. Lig’e çıkarmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Van Spor’u devraldığımız günden bu yana yaklaşık 70-80 milyon TL borç ödedik. Takımımızı bir üst lige taşıdık. Artık Van Spor kimliğine kavuştu, bir marka haline geldi. Sadece Van’da değil, dünya genelinde Van Spor konuşuluyor. Fakat halen bazı çevreler, her gün kulübümüze belge göndererek yönetimin değişmesi gerektiğini iddia ediyor, yönetime ve oyuncularımıza baskı yapıyor. Bu tutum Van Spor’a zarar vermektedir.” ifadelerini kullandı.

“MARKAYA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

Başkan Temel konuşmasının devamında, “Artık elinizi Van Spor’un üzerinden çekin. Bu kulüp artık kapı kapı dolaşmıyor, IBAN paylaşmıyor. Vanspor bir markadır ve bu markaya hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Taraftarlarımızdan ricam, bizi yalnız bırakmayın. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” sözlerine yer verdi.

Açılış sonrası mağazada satışa sunulan ürünler büyük ilgi görürken, taraftarlar da takımlarına destek olmak adına alışveriş yaptı. Yönetim, önümüzdeki süreçte online satış kanallarını da aktif hale getirerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Açılış törenine; İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel ve yönetim kurulu üyeleri, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AK Parti Van İl Eski Başkanı Emre Güray, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, Van Spor taraftar grubu başkanları ve çok sayıda taraftar katıldı.