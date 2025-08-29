İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Bandırma Spor saat 19.00’da Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da sahadan istediğini alarak ayrılmak istediği maçta Van Spor taraftarları tribünlerde yer alamayacak.

Zor geçmesi beklenen maç öncesi her iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK sahaya;

Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Benıto Ramırez Del Toro, Francesc Crespı Regıs, Erdem Seçgin, Mehmet Özcan, Alıou Badara Traore, Anestıs Vlachomıtros ve Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Bandırma Spor ise:

Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Leandro Jones Johan Bacuna, Hikmet Çiftçi, Muhammed Gümüşkaya, Dıeumercı Ndongala, Bıllal Messaoudı Ve Douglas Wıllıan Da Sılva Souza ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.