Nesine 3. Lig 16. hafta maçında Artı Değer Van Spor FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile karşılaştı. Siyah - kırmızılı ekip, soğuk havada adeta gol olup yağdı ve farklı bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Teknik Direktör Ümit Bozkurt ile yollarını ayıran Artı Değer Van Spor FK, yardımcı antrenör Murat Yıldırım teknik patronluğunda sahaya; Kurtuluş Yurt, Ahmet Eren, Mert Örnek (Dk. 71 Hasan Bilal), Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Erdem Seçgin (Dk. 80 Muhammed Ali Doğan), Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Dk. 80 Onur Özcan), Harun Kavaklıdere, Batuhan Kör (Dk. 79 Fuat Bavuk) ve Eyüp Akcan (Dk. 87 Kerem Çağatay) ile çıktı.

Konuk ekip ise; Hayrullah Mert Akyüz, Muhammet Ömer Çakı, Gökcan Gelmen, Gökhan Köseoğlu (Dk. 79 Salih Yavaş), Rohat Ulaş Ağca, Metin Güler (Dk. 66 Muhammet Enes Şebelek), Semih Emir Erdoğan, Muhammet Enes Gök (Dk. 66 Muhammet Akpınar), Furkan Güneş (Dk. 66 İsa Güler), Ömer Önder ve Kubilay Köylü (Dk. 79 Muhammet Miraç Toklu) ile mücadele etti.

Maça iyi başlayan taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. Henüz ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip kaleye yıkan temsilcimiz gol yollarını zorladı.

Maçın 23. dakikasında gelişen Artı Değer Van Spor FK atağında Ahmet Eren rakip ceza sahası içine ortaladı. Topa iyi yükselen Harun Kavaklıdere, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve takımını 1 – 0 öne geçirdi.

Bu golden sonra da etkili oynayan taraf siyah – kırmızılı temsilcimiz oldu. Geliştirilen ataklarla 2. golü arayan Artı Değer Van Spor FK, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

İlk yarının son bölümlerinde oyunun kontrolü bu kez Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’ye geçti. İlk devrenin uzatma dakikaları oynanırken konuk ekip etkili çıktı. Gelişen atakta Rohat Ağca’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve maça eşitlik geldi: 1 – 1. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARI GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Mücadelenin 2. yarısına hızlı ve iştahlı başlayan taraf yine Artı Değer Van Spor FK oldu. Üstünlük arayışları için rakip kaleye yüklenen temsilcimiz aradığı golü 56. dakikada buldu. Rakip kale arka direğine yollanan topu iyi takip eden Batuhan Kör, fileleri havalandırarak takımını 2 – 1 üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Bu golden sonra Artı Değer Van Spor FK atak geliştirmeyi sürdürdü. Golden sadece 3 dakika sonra bu kez sahneye Mert Örnek çıktı. Rakip defansın arkasına atılan topu kalecinin üzerinden aşırarak önüne alan Mert Örnek, meşin yuvarlağı boş kalelere yuvarlayarak skoru 3 – 1’e getirdi.

Konuk ekip üst üste yediği gollerin şokunu üzerinden atamadan bu kez Harun Kavaklıdere müthiş bir gole daha imza attı. Dakikalar 61’i gösterirken topu ceza sahası dışında önüne alan Harun Kavaklıdere, ölçtü biçti uzaktan sert bir vuruşla topu 90’dan ağlara taktı ve kendisinin 2., takımının 4. golünü attı.

Artı Değer Van Spor FK, mücadelenin 76. dakikasında yine etkili çıktı. Topu önüne alarak ceza sahası içine giren Harun Kavaklıdere, bu kez asist yaptı ve Hasan Bilal’i gördü. Oyuna 71. dakikada dahil olan Hasan Bilal, 76. dakikada boş kaleye topu bıraktı ve skoru 5 – 1’e taşıdı.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca müsabaka temsilcimizin 5 – 1 üstünlüğü ile sona erdi.

Soğuk havaya rağmen çok sayıda Vanspor taraftarı da tribünlerdeki yerini aldı ve 90 dakika boyunca tezahüratlarla takımını destekledi.

Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk devresinin son maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak.