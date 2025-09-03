Ligde 4 hafta geride kalırken, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı – siyahlı temsilcimiz, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Pisa Sporting Club forması giyen Zan Jevsenak’ı transfer ettiğini duyurdu.

Satın alma opsiyonlu kiralık olarak takıma katılan orta saha oyuncusu Zan Jevsenak 22 yaşında.

Transfere ilişkin olarak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nden yapılan paylaşımda; “Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Pisa Sporting Club forması giyen Zac Jevsa Jevsenak ile 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonu içeren bir anlaşmaya varmıştır. Zac’a yeni sezonda kırmızı-siyahlı formamızla başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.