Vali Ozan Balcı, Mevlit Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Vali Balcı, mesajında; “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Vali Balcı; “İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden sevgili Peygamberimiz (S.A.V) gerek hayat tarzı gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in doğumunu kutlarken, aynı zamanda onun evrensel mesajlarını, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, kardeşlik hukukunu, adalet anlayışını tekrar hatırlamalı, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok çaba göstermeliyiz” diye kaydetti.

Mevlit Kandili nedeniyle açıklama yapan Vali Balcı, “Bu vesileyle, başta kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslâm Âleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, tüm dünyaya sağlık, barış, kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.