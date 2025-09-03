Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘10. Gençlik Kültür ve Sanat Yarışmaları’ devam ediyor. Dün bilgi yarışmaları ile başlayan etkinlik bugün yapılan ses yarışmalarıyla devam etti. Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen ses yarışmalarında 14 ilden toplam 32 kişi yarıştı. Üç kategoride düzenlenen yarışmada ‘Türk Müziği’ kategorisinde Ağrı birinci olurken ‘Popüler Müzik’ kategorisinde Erzurum, ‘Özgün Yorumlama’ kategorisinde ise Van birinci oldu.

Ödüllerinin protokol tarafından verildiği etkinlikle ilgili konuşan Jüri Başkanı gençlerin performanslarının takdire şayan olduğunu ifade ederek, hepsini tebrik ettiğini söyledi. Yarışmaya katılan gençler ise bu tür etkinliklerin daha çok düzenlenmesi gerektiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Yarışmaya AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Organizasyon Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, yarışmacılar ve aileleri katıldı.