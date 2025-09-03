Van’da üç aylık yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlkokula yeni başlayacak çocuklar için ise uyum süreci kapsamında eğitim 1 Eylül’de başladı. Bu çerçevede kentte okul ihtiyaçlarını gidermek isteyen veliler, kırtasiyelere akın ederek öğrencilerini eksiksiz bir şekilde okula göndermenin hazırlığını yapıyor.

Kırtasiye malzemesi alan velilere, öğretmenlerin verdiği listeye uymaları konusunda uyarıda bulunan kırtasiyeciler, ucuz ve kalitesiz ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Özellikle çocukların doğrudan temas ettiği boya ve benzeri ürünlerde sağlıklı ve kaliteli malzeme seçiminin önemine dikkat çekildi. Şu an kalitesi ve içeriğine göre kırtasiye malzemeleriyle birlikte hazırlanan bir okul çantası, bin 500 ila 2 bin lira arasında alıcı bulabiliyor.

"Bu sene veliler biraz daha rahat edebilecek"

İHA muhabirine konuşan kırtasiye yetkilisi Ömer Faruk Arslan, uyum haftasıyla birlikte bazı velilere listelerin yeni verilmeye başlandığını belirtti. 1 Eylül itibariyle yoğunluklarının daha da artacağını ifade eden Arslan, "Genelde uyum haftasından hemen sonraki hafta bizde yoğunluk daha da artıyor.

Aslında geçen seneye oranla fiyatlarda yüzde yüzlük bir değişim yok. Sabit kalan ürünler var, bazı kalemlerde artış var ama bu bütün kalemler için geçerli değil. Bu sene veliler biraz daha rahat edebilecek gibi görünüyor. Ancak bazı ürünlerde veliler zorlanabiliyor. Örneğin çanta bunlardan biri. Velilerin en çok zorlandığı kalemlerden birisi çantadır. Bu sene çantaların fiyatı biraz daha pahalıdır. Bazı velilerimiz var ki ancak 3 yılda bir çanta alabiliyor. Bizim her yıl düzenlediğimiz kampanyalar ise velilerimize bir nebze de olsa nefes aldırabiliyor" dedi.

"Kırtasiye ürünleri kırtasiyecilerden alınmalı"

Sağlıklı ürün konusunda öğretmenlere büyük görevler düştüğünü dile getiren Arslan, "Öğretmenler, velileri ürün seçiminde bilgilendiriyor. Gelen listelerde en çok şu cümleler kullanılıyor: ‘Sağlığa zararlı olmayan ve kaliteli ürün tercih edin’. Bu gerçekten çok önemli bir husustur. Özellikle boya grupları çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerdir. Ancak boya grubunda sağlığa zararlı, hatta kanserojen maddeler içeren ürünler bulunabiliyor. Bu yüzden velilerimizi uyarıyoruz: Kırtasiye ürünleri mutlaka kırtasiyecilerden alınmalı. Seyyar satıcılardan alınan ürünler hem kalitesiz hem de sağlığa zararlı olabilir. Biz diyoruz ki; kırtasiye ürününü en kaliteli ve en sağlıklı olandan alın. Çocuğunuz bir yandan eğitimini tamamlarken diğer yandan sağlığını kaybetmesin".