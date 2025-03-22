Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 28. hafta maçları bugün oynadı. Artı Değer Van Spor FK, sahasında Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaştı. Temsilcimiz, 3 puanı alan taraf oldu.

Artı Değer Van Spor FK sahaya; Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Eren (Dk.62 Sabahattin Destici), Mert Örnek, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Erdem Seçgin, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Dk.Batuhan 78 Kör), Harun Kavaklıdere (Dk.62 Hasan Bilal), Okan Eken(Dk.86 Muhammet Ensar Çavuşoğlu) ve Eyüp Akcan(Dk.62 Serkan Odabaşoğlu) ile çıktı.

Konuk ekip Diyarbekir Spor A.Ş. ise; Cantuğ Temel, Güray Fırat, Kağan Bağış, Yasin Elmas, Ömer Çiçek(Dk.78 İlker Sayan), Ümit Bayraktar, Seymen Yağmur (Dk.68 Muhammed Ali Kurt) , Ahmet Mumin Papaker(Dk.89Mansur Çalar) , İbrahim Halil Öner (Dk.46 Mehmetcan Orhan) , Görkem Güven(Dk.78 Mutlu Aksu Doğan) ve Emrullah Sayar ile mücadele etti.

Maçın ilk yarısında topa daha çok hakim olan taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. Konuk ekip de kontra ataklarla sonuca gitmeye çalıştı.

Ancak maçın ilk yarısında takımların çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi ve devre 0 – 0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya temsilcimiz hızlı başladı. Etkili ataklar geliştiren kırmızı-siyahlı ekibimiz 72. dakikada golü buldu. Kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Medeni Bingöl'ün kafa vuruşuyla Van ekibi 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 1-0 temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK'nin üstünlüğüyle sona erdi.