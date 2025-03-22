Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, özellikle gıda ve giyim ürünleri satan mağazalarda bayram alışverişi heyecanı yaşanırken, esnaf, bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini beklemeye başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramların esnaf için önemli dönemler olduğunu söyledi. Bayramlarda alışveriş yoğunluğunun arttığını ifade eden Palandöken, aile ziyaretleri ve tatil planları sebebiyle harcamaların artırdığına dikkati çekti.

Söz konusu dönemlerde birçok sektörde alışveriş yoğunluğu yaşandığını dile getiren Palandöken, "Süt ürünleri, et, yumurta, baklagiller, hurma, sebze ve meyve, pastırma, tatlı, şekerleme, kuruyemiş gibi ürünlere talebin arttığını görüyoruz. Son günlerde pastanelerden marketlere, kasaplardan bakkallara kadar tüm sektörlerde hareketlilik yaşanıyor." diye konuştu.

120 milyar liraya varan ciro beklentisi var

Palandöken, bayramlarda yeni kıyafet satın alma alışkanlığının devam ettiğinin altını çizerek, bu nedenle konfeksiyon ve ayakkabı sektöründe de yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Bayram ziyaretleri nedeniyle ikramlık ürünler, çikolata ve kahve satışlarının da gözle görülür düzeyde artacağını bildiren Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Bayramda en fazla hareketliliğin gıda ve giyim sektörlerinde yaşanacağını öngörüyoruz. Bu dönemde 100-120 milyar liralık ciro beklentimiz var. Umuyoruz ki bu bayram da hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için bereketli, bol kazançlı ve mutlu bir dönem olur. Ayrıca, artan alışveriş hareketliliği nedeniyle, merdiven altı ve kalitesiz ürünler piyasada daha fazla yer bulabilir. Tüketiciler fiyatı normalin çok altında olan ürünlere karşı temkinli olmalı, aldıkları ürünlerin etiket, son kullanma tarihi ve sertifikalarına mutlaka bakmalı."

"Bu hafta giderek artan satış ivmesi göreceğiz"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba da bayramların esnafın en fazla satış yaptığı dönem olduğunu belirterek, "Bu hafta satışlarda artış olacağını düşünüyoruz. Sezondan kaynaklı hem yazlık hem de kışlık ürünleri birlikte satacağız." dedi.

Yeni sezonda ürün fiyatlarında çok fazla artış olmadığını anlatan Akbaba, şunları kaydetti:

"Satışların artacağına dair sinyali geçen hafta aldık. Hafta sonları yoğunluklar oluşmaya başladı. Bu hafta giderek artan satış ivmesi göreceğiz. Vatandaşlarımız bu yıl 'basic' dediğimiz ürünlere daha çok ilgi gösterdi. Tüketicilerimiz bu bayram çok daha uygun fiyatlara giyinecekler, enflasyon oranında artış olmayacak."