Geçtiğimiz hafta sahasında Boluspor ile karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı sevk raporunda yer alan “saha olayları” ve “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanan karşılaşmada Boluspor’u konuk eden Van temsilcisi, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma sırasında yaşanan saha olayları ile taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle kulüp hakkında disiplin süreci başlatıldı.

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRATTAN PFDK’YE SEVK

PFDK sevk raporunda şu ifadelere yer verildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün, 09.01.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Boluspor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ye sevkine karar verilmiştir.” denildi.