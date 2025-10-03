İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 9. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Geçen hafta kendi sahasında taraftarıyla hasret gideren İmaj Altyapı Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler’i mağlup ederek uzun bir aranın ardından hanesine 3 puan yazdırmıştı. Galibiyet özlemini gideren Van Spor FK, Erzurumspor FK’yı da deplasmanda mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Ligin ilk 8 haftasında Erzurumspor FK çıktığı karşılaşmalardan 3’ünü kazanırken, 5 de beraberlik aldı. 14 puana sahip ve namağlup ev sahibi ekip 5. sırada bulunuyor.

Temsilcimiz ise ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. 12 puana sahip olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 9. sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı 4 Ekim Cumartesi günü (yarın) Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.