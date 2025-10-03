Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, görüşmede yol yapımında durgunluk gözlendiğini belirterek, "Yolun hızlanması için ek bir çalışma var mı?" sorusunu yöneltti. Firma temsilcileri ise herhangi bir sorun bulunmadığını, yeni iş makinelerinin sahaya geleceğini ve sürecin hızlanacağını ifade etti. Görüşme sonrası platform üyeleri şantiye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Öz Sağlık-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Murat Yardımcı, projenin 11 yıldır tamamlanamadığını hatırlatarak, "Şırnak-Van kara yolu şehirlerimizin nefesi, bölgenin dönüşüm anahtarıdır" dedi.

Yardımcı, yolun tamamlanmasıyla Şırnak-Van arasındaki mesafenin 167 kilometre kısalacağını, yıllık 4-4,5 milyar lira tasarruf sağlanacağını, karbon salımının 135 bin ton azalacağını ve bölgeye yeni istihdam imkanları doğacağını kaydetti. "Yıllardır ertelenen proje yılan hikayesine döndü" diyen Yardımcı, yetkililere şu çağrıda bulunarak, ''Net bir takvim açıklanmalı, çalışmalar sahada gözle görülür şekilde başlamalı, proje takibi için bağımsız denetim ve şeffaf raporlama yapılmalı. Bu yol sadece iki şehri birbirine bağlamayacak; bölgenin ekonomisi, yaşam kalitesi ve geleceği için atılacak somut bir adımdır. Artık laf değil, icraat zamanı'' diye konuştu.