Van İl Müftülüğü tarafından her yıl eğitim öğretim döneminde liselerde düzenlenen konferansların bu yılki teması "5 Soru ve 5 Cevap" olarak belirlendi. Konferansın ilki; İpekyolu ilçesinde bulunan Mesut Özata Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Konferansın başlangıcında İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, gençlere hitaben, "Gençler, kendimize bu 5 soruyu soralım ve cevaplarını beraberce münazara ederek alalım! Birincisi insanlık, Gazze örneğinde olduğu gibi hiçbir ahlaki ve insani değerle bağdaşmayan durumlardan geçerken, kurtuluşu nerede aramalıdır? İkincisi dinî hayattaki gevşeklik ve yozlaşmanın sebebi inanç problemleri mi, yoksa inanca göre yaşama zorluğu algısı mı? Üçüncüsü gençler; aile başta olmak üzere sosyal hayatta kendini değersiz hissettiğinde ve ailevi sorunlar yaşadığında nasıl bir yol izlemelidir? Dördüncüsü Müslüman gençler olarak çevremizde ve dünyada olup bitenleri akışına bırakıp kabullenmek mi, yoksa bunlara itiraz etmek mi lazım? Beşincisi de Allah'ın insanları farklı imkan ve mekanlarda yaratmasındaki sebep ve hikmet ne olabilir" dedi.

İl Müftüsü Şık, konferans boyunca etraflıca bu soruların cevabını gençlerle hasbihal ederek hem gençlerde görüş aldı hem de görüşünü paylaştı.

Konferanstan sonra açıklamalarda bulunan Müftü Şık, "Van'daki genç kardeşlerimizle buluşup dertlerini dinlemek, sorularını cevaplamak ve kendileriyle sohbet etmek üzere ilimizin tamamını kapsayan gençlik çalışmalarımız her yıl olduğu gibi bu yılda kaldığı yerden devam etmektedir" dedi.

Allah'ın inayetiyle ulaşılmadık tekbir genç kalmayıncaya kadar çalışmalarının devam edeceğini belirten Müftü Şık, gençlerin soramadıkları sorularının ileride sorun haline gelmemesi için Kur’an ve sünnet ışığında genç dimağların aydınlatılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Şık, programların hazırlanması ve icrası ile ilgili emeği geçen herkese de teşekkür etti.