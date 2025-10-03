Van Büyükşehir Belediyesi, kış ayı hazırlıkları kapsamında bin 200 ton tuz alımı gerçekleştirmek üzere ihale yapacak.

Tuz alımı ile ilgili yayımlanan ilanda; “Karla mücadelede kullanılmak üzere 1200 ton tuz mal alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” denildi.

Söz konusu ilanda malzemenin, 30 gün içerisinde Tuşba İlçesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez Yol Yapım Bakım Onarım ve Asfalt Şube Müdürlüğü stok sahasına teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kış öncesi hazırlıklarını yapmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, tuz alımı yaparak, karla mücadelede etkin ve hazır durumda olmayı amaçlıyor.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

İhale açık teklif usulüyle 24 Ekim Cuma günü saat 10.30’da Van Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 1. kat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak) yapılacak.

Ayrıca, ihale dokümanına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ üzerinden görülebileceği açıklandı.

İHALE İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

- Teklif mektubu.

- Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler

- Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç), üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

İlan ile ilgili tüm detaylara https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.