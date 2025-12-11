Van Millî Eğitim Müdürü olarak atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, düzenlenen törenin ardından resmen görevine başladı. Adana İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanan Mehmet Nurettin Aras, görevini Çandıroğlu’na devrederek kendisine başarılar diledi.

Müdürlüğe bağlı birim amirleri ve personel de Çandıroğlu’na hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, Adana’ya atanan Mehmet Nurettin Aras’a Van’a sunduğu hizmet ve katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Aras’ın yeni görev yerinde de başarılı çalışmalarını sürdüreceğine inandıklarını belirten kurum yetkilileri, kendisine başarı temennilerinde bulundu.