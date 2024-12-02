Ligde son haftalarda yakaladığı form grafiği ile dikkat çeken Artı Değer Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, 3. Ligin iddialı takımlarından Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Nesine 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve lider durumda bulunan Bursaspor’un bu sezon henüz yenilgisi bulunmuyor. 35 puanda bulunan ve en yakın takipçisi ile arasında 9 puanlık fark oluşan Bursaspor, kupa maçında da kazanmak istiyor.

Ligin son haftalarında oynadığı oyun ve mücadelesi ile beğeni toplayan Artı Değer Van Spor FK de, zorlu maçta rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

GECE MAÇI OYNANACAK

4 Aralık Çarşamba günü oynanacak Bursaspor – Artı Değer Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçı saat 20.30’de başlayacak. Müsabaka Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 58 takım bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan takım üst tura çıkacak, kaybeden takımlar için ise Ziraat Türkiye Kupası macerası sona erecek.