İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, yaptığı paylaşımda, “Zaman ve mekân fark etmeksizin, gece gündüz demeden, her koşulda canla başla çalışarak sağlık hizmeti sunan, fedakâr sağlık çalışanlarımızın; 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Kutlu Olsun.” sözlerine yer verdi.

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı da paylaşımda bulunarak acil durumla karşılaşıldığında nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde bazı hususlara dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımı, Van İl Sağlık Müdürlüğü de paylaşarak, takipçilerinin dikkatine sundu.

“112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramanız gereken acil bir durumla karşılaştığınızda nelere dikkat etmelisiniz?” başlığı ile yapılan paylaşımda, şu konulara dikkat çekildi;

-Öncelikle sakinliğinizi korumaya özen gösterin,

-Bulunduğunuz yerin konumunu ve ortamın durumunu açıkça anlatın,

-Hastanın veya yaralının durumuna ilişkin detayları paylaşın,

-Birden fazla hasta / yaralı varsa sayı bildirin,

-Çağrı Merkezi’ndeki görevlinin sorularını yanıtlayın ve verilen talimatlara uygun biçimde hareket edin,

-Görevli sizi tekrar arayabilir. Bu nedenle çağrı bittikten sonra telefonunuzu meşgul etmeyin.”