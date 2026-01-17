Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 21. hafta karşılaşmasında bugün deplasmanda Esenler Erokspor’a konuk oluyor.

İkinci devrenin açılış maçında sahasında Boluspor’u konuk eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ağır zeminde oynanan maçta rakibine 1 – 0 mağlup olmuştu. Taraftarı önünde oynadığı bu karşılaşmada puan kaybı yaşayan temsilcimiz, bugün ki maçta telafi peşinde olacak.

Hafta boyuna Van’da sıkı bir hazırlık dönemi geçiren temsilcimiz, dün İstanbul’a uçtu. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sahaya galibiyet için çıkacak olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor.

DEPLASMANDA TARAFTARLAR VANSPOR’U YALNIZ BIRAKMAYACAK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü taraftarları deplasmanda takımını yalnız bırakmayacak. Van Spor için ayrılan az sayıdaki biletlerin tükendiği belirtiliyor. Van Spor taraftarları kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımını destekleyecek.

İLK DEVRE MAÇINDA GÜLEN TARAF VANSPOR OLMUŞTU

Sezonun ilk devresinde sahasında Esenler Erokspor’u ağırlayan Vanspor, bu karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Temsilcimiz, bugün oynanacak rövanş maçında da deplasmanda galip gelerek 3 puanı taraftarlarına armağan etmek ve rakibi ile arasındaki 10 puanlık farkı düşürmek istiyor.

VANSPOR 10. SIRADA, EROKSPOR 3. SIRADA YER ALIYOR

İmaj Altyapı Van Spor FK, ligde oynadığı 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 27 gol gönderen Van ekibi, kalesinde 21 gol gördü ve 27 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ev sahibi Esenler Erokspor ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 37 puan topladı. 46 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 20 gol görerek puan tablosunda 3. sırada bulunuyor.

Zorlu maç bugün Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.