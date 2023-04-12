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TFF 2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Bitexen Vanspor FK, ligin 32. Haftasında evinde Kocaelispor'u konuk edecek. Ligde 18 maçtır yenilmeyen Vanspor FK, Cumartesi günü saat 15:00'da lider Kocaelispor'u ağırlayacak. Son 2 maçta kaybettiği 4 puanla 3. Sıraya gerileyen Vanspor, Kocaelispor'u yenerek aradaki farkı 2'ye düşürmek istiyor.

Vanspor FK, kulübe destek amaçlı satılacak olan biletlerin ücretini açıkladı. Yoğun bir katılım olması beklenen maçı Maraton tribün fiyatları 100 TL, Kale Arkası tribün fiyatları 50 TL, protokol tribünün fiyatını ise 5 bin TL olarak belirledi.