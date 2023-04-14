WanHaber - Haber Merkezi

2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz Bitexen Vanspor Futbol Kulübü ile Kocaelispor arasında 15 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da oynanacak olan müsabaka World Türk televizyonundan canlı yayınlanacak.

Ligde 18 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ve 18 haftalık süre boyunca kalesinde sadece 6 gol gören temsilcimiz Vanspor FK evinde lider Kocaelispor'u ağırlıyor.

Ligde son zamanlarda aldığı galibiyetlere rağmen istedikleri futbolu sergilemeyen Kocaelispor, Van'a 3 puan parolasıyla geliyor.

Geçen sezon aldığı Kocaelispor mağlubiyeti sonrası iyi bir seri yakalayan ve 18 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Vanspor da sahaya 3 puan için çıkacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

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Sinyal Oranı: 27500

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