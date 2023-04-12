Wanhaber - Haber Merkezi

TFF 2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Bitexen Vanspor FK, ligin 32. Haftasında evinde Kocaelispor'u konuk edecek. Ligde 18 maçtır yenilmeyen Vanspor FK, Cumartesi günü saat 15:00'da lider Kocaelispor'u ağırlayacak. Son 2 maçta kaybettiği 4 puanla 3. Sıraya gerileyen Vanspor, Kocaelispor'u yenerek aradaki farkı 2'ye düşürmek istiyor.

Vanspor FK, kulübe destek amaçlı satılacak olan biletlerin ücretini açıkladı. Yoğun bir katılım olması beklenen maçı Maraton tribün fiyatları 100 TL, Kale Arkası tribün fiyatları 50 TL, protokol tribünün fiyatını ise 5 bin TL olarak belirledi.

BİLETTE İNDİRİME GİDİLDİ

Bitexen Vanspor FK, Kocaelispor maçının bilet fiyatlarında indirime gitti. 100 TL olarak açıklanan maraton tribün ücreti 70 TL'ye, 50 TL olarak açıklanan kale arkası tribün fiyatları da 30 TL'ye düşürüldü. Protokol tribün fiyatlarında ise 5 bin TL'de sabit kaldı.