Çarşamba günü deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u, Sedat Komi'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Vanspor, 16 maçlık yenilmezlik serisini yarın saat 13.30'da sahasında Kastamonuspor karşısında da sürdürmek istiyor.

GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Van temsilcisi, evinde oynayacağı maçı, taraftarının da yoğun desteğiyle kazanmak için sahaya çıkacak. Ligde oynadığı son 16 lig maçında 14 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 44 puan topladı.

Son 11 maçta da kalesi gole kapatan Van temsilcisi, rekor kırmaya devam ediyor. İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı, ikinci devrede oynadığı maçlarda da sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, istikrarlı gidişatını GMG Kastamonuspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Toplam 29 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 41 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Kırmızı- Siyahlılar sahasında Kastamonu temsilcisini mağlup ederek, istikrarlı gidişatını sürdürmek istiyor.

Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Vanspor, yarın oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Van Atatürk Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan mücadeleyi; Burak Taşkınsoy, Selim Şenöz, Sinan Ertinğü ve Oğuzhan Gökçen hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

62 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, Adıyaman Futbol Kulübü'nün depremden dolayı ligden çekilmesiyle haftayı BAY geçerken, 57 puanla üçüncü sırada yer alan Bucaspor 1928 ise, on sekizinci sıradaki Balıkesirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Grupta 56 puan +21 averajla dördüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK, sahasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü konuk ederken, 56 puan +19 averajla beşinci sırada bulunan İskenderunspor ise, Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

55 puanla altıncı sırada yer alan Ankara Demirspor, Zonguldak Kömürspor deplasmanına giderken, Karacabey Belediyespor ise, Diyarbekirspor'un ligden çekilmesinden dolayı haftayı BAY geçecek bir diğer takım olacak. Serik Belediyespor, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelirken, Kırklarelispor ise Uşakspor'u konuk edecek. Sarıyer ise son sıradaki Pazarspor ile kozlarını paylaşacak.

Van Bölge Gazetesi