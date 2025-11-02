Trendyol 1. Lig 12. haftasında temsilcimiz, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Sakaryaspor A.Ş.’yi konuk etti. İki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Van Spor FK, 88. dakikada golcü isim Ivan Cedric’le 3. kez öne geçti ve kazanmayı bildi.

Mücadelede temsilcimiz; Çağlar Şahin Akbaba, Francesc Crespi Regis, Sabahattin Destici, Naby Youssouf Oulare, Lucas Henrıque Da Silva (Dk. 74 Muhammet Çavuşoğlu), Faruk Can Genç (Dk. 85 Anestis Vlachomitros), Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 74 Aliou Traore), Jefferson Nogueira Junıor, Bekir Can Kara (Dk. 90 Medeni Bingöl) ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ile sahada yer aldı.

Konuk ekip Sakaryaspor A.Ş. ise; Jakub Szumskı, Sadık Çiftpınar (Dk. 90 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir (Dk. 72 Rijad Kobiljar), Gael Romeo Kakuta Mambenga, Wissam Ben Yedder, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş (Dk. 90 Doğukan Tuzcu), Salih Dursun, Josip Vukovic, Burak Çoban ve Eren Erdoğan (Dk. 79 Emre Demir) ile mücadele etti.

Maça temsilcimiz Van Spor FK iyi başladı. Henüz ilk dakikalarda rakip kalede baskı kurmaya çalışan temsilcimiz, gol yollarını zorladı.

Maçın 28. dakikasında gelişen İmaj Altyapı Vanspor FK atağında Francesc Crespi Regis, şık bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi.

Konuk ekip mücadelenin 41. dakikasında Wissam Ben Yedder’in golüyle skora eşitliği getirdi: 1 – 1.

İlk yarının 1 – 1 berabere bitmesi beklenirken Van Spor FK 45 + 1’de Mehmet Özcan’ın golüyle yeniden öne geçti: 2 – 1. Ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına konuk ekip etkili başladı. Maçın 65. dakikasında konuk ekip Burak Çoban ile yeniden eşitliği yakaladı: 2 – 2.

Mücadelenin son bölümlerinde temsilcimiz inandığı galibiyet için yüklenmeyi sürdürdü.

Maçın 88. Dakikasında gelişen Van Spor FK atağında, günün en çok mücadele eden futbolcularından biri olan Ivan Cedric, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara yolladı ve skoru tayin eden isim oldu: 3 – 2.

Zorlu maçla gülen taraf 3 – 2’lik skorla ev sahibi Van Spor FK oldu.