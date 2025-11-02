Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, zorlu bir deplasmanda mücadele ettiklerini ifade ederek kazanan Van Spor FK'yı tebrik etti.

Hafta boyunca galibiyet için planlar yaptıklarını anlatan Sütlü, "Seyirci baskısını ve Vanspor'un yüksek toplardaki etkisini biliyorduk. Bunlara karşı hazırlıklarımızı yapmıştık fakat çalıştığımız yerlerden değil ikinci toplardan yediğimiz goller var. Hakemi konuşmayacağım kesinlikle ama her şey iyi olacak Türk futbolu adına. Vanspor'u tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.