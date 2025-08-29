Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Bandırma Spor, Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Geçen sezondan kalma cezası nedeniyle Van Spor taraftarlarının alınmadığı maçta gülen taraf konuk ekip oldu. Temsilcimiz, ligin 4. haftasında yenilgiyle tanıştı.

Dengeli başlayan mücadelede konuk ekip, Vanspor defansından Erdi Dikmen'in hatasıyla golü buldu. Maçın 11. dakikasında Erdi, kafayla topu kalecisine göndermek isterken Douglas Tanque araya girdi ve golü kaydetti: 0-1.

Maçın ilk yarısında son bölümler oynanırken yine Erdi'nin hatasıyla Bandırma Spor topu kaptı. 44. dakikada bir kez daha Douglas Tanque golü buldu ve ilk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında etkili olan taraf İmaj Altyapı Van Spor FK oldu.

Maçın 51. dakikasında gelişen Van Spor atağında Ivan Cedric şık bir gol atarak farkı 1'e indirdi.

Maçın kalan dakikalarında Vanspor çabalasa da skoru değiştiremedi ve müsabaka 2-1 Bandırma Spor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Vanspor bu sezon 4. haftada ilk yenilgisini almış oldu.