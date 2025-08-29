Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kaval Köyü sınırlarında yer alan Kaval Şelalesi, sıcak havaların etkisiyle serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Doğal yapısı, yemyeşil bitki örtüsü ve berrak suyu ile doğa tutkunlarının ilgisini çeken şelale, aynı zamanda fotoğraf meraklıları için de eşsiz kareler sunuyor.

Havaların sıcak geçmesi nedeniyle yoğunluğun arttığı bölgede, vatandaşlar aileleriyle birlikte piknik yaparken çocuklar da buz gibi sularda serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Hakkari Valiliği ve yerel yönetimler tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde ulaşımın kolaylaşması da şelaleye olan ilgiyi artıran etkenlerden biri oldu. Ziyaretçilerden Hasa Kaval, bölgenin hem turizme hem de yerel ekonomiye katkı sağladığını belirterek, doğal güzelliklerin korunması için vatandaşların çevreye duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.