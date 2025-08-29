Van Ferit Melen Havalimanının 3 ay yarı zamanlı, 3 ay ise tam kapanma şeklinde planlanan tadilatı, vatandaşların ulaşım imkanlarını kısıtlarken, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına yeni bir zam yapılacak olması da vatandaşı ayrıca zora sokacak.

Van-İstanbul gibi uzak mesafeli seyahatlerde otobüs bilet fiyatları 2.500 TL’den 2.800 TL’ye yükselecek. Zamlı tarifenin 7 Eylül tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, havalimanındaki tadilat sürecinin uzun süredir kendilerini mağdur ettiğini belirtirken, tam kapanma ile bu mağduriyetin daha da artacağını ifade ediyor. Otobüs firmalarının bu dönemde yapacağı zam ise vatandaşı daha da düşündürüyor.