Van'da yeni bir otelin açılışı yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Hakkari, Yüksekova ve Van'dan otel açılışına katılan tüm değerli dostlara teşekkür ederim. Kentimizdeki otellerin doluluk oranları bizi mutlu ediyor. Açılışını gerçekleştireceğimiz otelin istihdam sağlaması mutluluk verici. Kentimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İşletme sahibi iş insanı Abdürrahim Seven, otelin Van’ın turizmine değer katacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibarıyla turizm sektörüne adım atmış bulunuyoruz. Otelimiz, sunduğu konforun yanı sıra şehir merkezine yakın konumuyla da yerli ve yabancı misafirlerimize daha rahat ve ulaşılabilir bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”

Bahçıvan Mahallesi, Yazıbağılı 2. Sokak’ta hizmete giren 3 yıldızlı Royal Seven’s Otel, 5 katlı yapısı, 36 odası ve 76 yatak kapasitesiyle faaliyet gösterecek.

Otelde 12 ila 15 personelin istihdam edilmesi planlanıyor ve işletme, butik otel konforunda hizmet sunmayı hedefliyor.