2025 – 2026 futbol sezonunda Tendyol 1. Lig’de ter dökecek olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin ilk maçında bugün Boluspor ile karşılaşacak.
İyi bir hazırlık döneminin ardından sezona merhaba diyecek olan temsilcimiz, lige galibiyetle başlamak istiyor.
Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde kamp hazırlıklarını tamamlayan ve maçın oynanacağı İstanbul’a giden kırmızı – siyahlılar bugün akşam ilk resmi sınavını verecek.
Yeni transferlerle fark yaratmak isteyen temsilcimiz, taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor. Zorlu maç bu akşam oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan müsabaka İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ
Boluspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maçta hakem Egemen Artun düdük çalacak. Yusuf Susuz ve Serdar Osman Akarsu’nun yardımcı hakemlik yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Levent Balcı olacak.