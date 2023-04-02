TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor, evinde Kastamonuspor’u ağırladı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Vanspor, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Şerif Doğan, Nuri Terliksiz, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Emre Oymak, Sedat Komi, Emrah Tacir, Hasan Bilal ve Utku Şen ilk onbiri ile çıktı.

Kastamonuspor ise sahaya; Eray Birniçan, Yusuf Talum, Mustafa Berkan Aydeniz, Ahmet Furkan Özcan, Emrecan Coşkun, Burak Turan, Yasin Başaytaç, Ömer Faruk Yücel, Abdulaziz Solmaz, Yiğitali Bayrak ve Ergin Keleş ilk onbiri ile çıktı.

Karşılaşmayı Burak Taşkınsoy Selim Şenöz ve Sinan Ertinğü hakem üçlüsü yönetirken, dördüncü hakem olarak ise Oğuzhan Gökçen görev aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve mücadele beraberlikle tamamlandı. Vanspor alınan beraberlik sonucu 62 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Van Bölge Gazetesi