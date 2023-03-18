Ligde oynadığı son 13 lig maçında mağlup olmayan ve istikrarlı bir çıkış yakalayan Vanspor, haftayı BAY geçerek, 3-0 hükmen galip sayılacak. Diyarbekirspor maçı öncesi 52 puanla ikinci sırada yer alan Vanspor, 3-0 hükmen galibiyetin ardından puanına 55'e çıkaracak.

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği ligin güçlü takımlarından İskenderunspor'u Utku Şen'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup eden ve hanesine altında değerinde 3 puan daha yazdıran Vanspor, bu çıkışını Çarşamba günü erteleme maçında Zonguldak Kömürspor karşısında da sürdürmüştü.

Ligde oynadığı son 13 lig maçında 11 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 35 puan topladı. İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı, ikinci devrede oynadığı maçlarda da sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, istikrarlı gidişatını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Kırmızı- Siyahlı takım, erteleme maçında deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u da 1-0 mağlup ederek, istikrarlı gidişatını sürdürmüştü.

VANSPOR'UN GRUBUNDA ZORLU MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 57 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, sahasında son sıradaki Pazarspor'u konuk ederken, 50 puanla üçüncü sırada yer alan Bucaspor ise Sarıyer deplasmanına gidecek.

Grupta 49 puan +25 averajla dördüncü sırada yer alan Ankara Demirspor, evinde Fethiyespor'u konuk ederken, 49 puan +18 averajla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, Kastamonuspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 49 puan +15 averajla altıncı sırada yer alan İskenderunspor, evinde Kırklarelispor'u ağırlarken, Karacabey Belediyespor ise, Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek.

Serik Belediyespor, sahasında Uşakspor'u konuk ederken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak. Etimesgut Belediyespor ise, Adıyaman FK'nın ligden çekilmesinden dolayı, Vanspor ile birlikte haftayı BAY geçecek.

Van Bölge Gazetesi