Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK’de kaptan Medeni Bingöl, kırmızı – siyahlı formayla 200. maçına çıktı.

Medeni Bingöl, 200. maçına deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor maçıyla çıkarken, oyuna ilk 11’de başladı. Medeni, maçın 67. dakikasında yerini Burak Kavlak’a bıraktı.

Takımın önemli isimlerinden biri olan Medeni Bingöl’ün siyah – kırmızılı formayla 200. maçına çıkması takımı tarafından tebrik edildi.

Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Tebrikler Medeni Bingöl. Vansporumuzun kırmızı-siyahlı formasıyla 200. maçına çıkan takım kaptanlarımızdan Medeni Bingöl’ü tebrik ediyoruz. Takımımıza verdiği emek ve katkılar için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.