Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynanan Erzurumspor FK – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması sahada olduğu kadar tribünlerde de büyük heyecana sahne oldu. 1-1 sonuçlanan maçta Van Spor taraftarları gösterdikleri büyük ilgi ve coşku ile alkış topladı.

Erzurum’da oynanan mücadele için deplasman tribününe ayrılan 150 bilet, satışa çıkar çıkmaz tükendi. Van’dan ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen onlarca taraftar, tribünlerde kırmızı-siyah renkleriyle adeta şölen havası oluşturdu.

90 DAKİKA SUSMADILAR

90 dakika boyunca susmadan takımlarına destek veren Van Sporlular, centilmen tutumları ve coşkulu tezahüratlarıyla Erzurum tribünlerinden de takdir topladı.

Karşılaşma sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda futbolseverler, “Van Spor taraftarı bir kez daha farkını gösterdi” ifadeleriyle destekçilerin takımlarına olan bağlılığını övdü.

Van Spor camiası, Erzurum deplasmanında hem sahada hem tribünde gösterdiği birliktelikle örnek bir tablo ortaya koydu.