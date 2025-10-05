Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, dün deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Ancak maçın skoru kadar, iki kulüp arasında sergilenen dostluk görüntüleri de dikkat çekti.

Maçtan bir gün önce Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Van Spor FK Başkanı Erol Temel ve yönetim kurulu üyelerini yemekte ağırlayarak iki kulüp arasında dostane bir atmosfer oluşturdu. Samimi buluşmada, futbolun birleştirici gücüne vurgu yapıldı.

BAŞKAN DAL'A VAN SPOR FORMASI

Maç öncesi Vanspor FK Başkanı Erol Temel ise misafirperverliği için Başkan Ahmet Dal'a teşekkür ederek, üzerinde isminin yazılı olduğu Van Spor forması hediye etti.

TARAFTARLARI MİSAFİR ETTİLER

Karşılaşmanın ardından da dostluk mesajları devam etti. Aslen Vanlı olan Erzurumspor FK 2. Başkanı Veysi Ayhan, deplasmana gelen tüm Van Spor taraftarlarını yemekte ağırlayarak takımlarına verdikleri destek için teşekkür etti.

DOĞU DOSTLUĞU

Hem yöneticilerin hem taraftarların sergilediği bu davranışlar, futbolseverler tarafından “Doğu dostluğu” olarak yorumlandı.

Erzurum’da oynanan karşılaşma, centilmence mücadele ve karşılıklı saygı örnekleriyle hafızalarda yer etti.