2. lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK’nin kupada 5. Tur sınavı bugün.

4. Tur eleme maçında deplasmanda Bursaspor’u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek 5. Tura yükselen Kırmızı- Siyahlı ekip, bugün zorlu rakibi Çaykur Rizespor AŞ ile deplasmanda karşılaşacak.

38 TAKIMDAN 19’U GRUPLARA KALACAK

5. tur eleme maçları bugün başlıyor ve 19 Aralık’ta oynanacak maçlarla sona erecek. 38 takım içinde ipi göğüsleyen 19 takım tur atlayacak ve grup müsabakalarına kalacak. Gruplarda 5 takımın da katılımıyla toplamda 24 takım 6 takımlı 4 grupta mücadele edecek.

Çaykur Rizespor AŞ - Artı Değer Van Spor FK 5. tur eleme maçı bugün saat 18.00’de Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak.

KUPA MAÇININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

Çaykur Rizespor AŞ - Artı Değer Van Spor FK 5.tur eleme maçında görev yapacak olan hakem ve yardımcıları da belli oldu.

Zorlu maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılığını Selim Şenöz ve Çağrı Yıldırım yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Mehmet Terece görev alacak.