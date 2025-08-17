İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, futbolcuların barınma sorunu olduğunu söyleyerek; “Futbolcularımız için konut arıyoruz ancak 75 - 80 bin lira kira isteniyor. 2 + 1 daireye 100 bin TL isteniyor. Bu hangi vicdana sığar” diyerek adeta isyan etti.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor FK kadrosuna yerli ve yabancı birçok ismi dahil etti. Tesislerle ilgili sıkıntısı olan Van Spor’da bazı futbolcular için kiralık daire bakılıyor. Ancak yüksek kira maliyetleri Kulüp Başkanı Erol Temel’i adeta isyan ettirdi.

“BU MEMLEKET 7 YABANCI FUTBOLCUYA SAHİP ÇIKAMIYORSA BU BENİM EKSİKLİĞİM DEĞİL”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Şu anda 6-7 futbolcumuz onarılan tesislerde kalıyor. Diğer futbolcularımız için konut arıyoruz ama çok ciddi sorun yaşıyoruz. 2+1 daireye 75-80 bin TL kira isteniyor. Bazıları bir yıllık kirayı peşin istiyor. Bu memleket 7 yabancı futbolcuya sahip çıkamıyorsa, bu benim eksikliğim değil. İki gündür yöneticilerimizle birlikte tek tek emlakçıları geziyoruz ama çözüm bulamıyoruz. 100 bin TL’ye 2+1 daire mi olur? Bu hangi vicdana sığar? Bu memleket önce birbirine sahip çıkmalı. Kendi içimizde birlik olmadan kimse bize sahip çıkmaz” ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER YAPILACAK MI?

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, transfer konusuna da açıklık getirdi. Takıma yeni katılacak isimlerin olacağını belirten Temel; “Bir stoper oyuncumuz pazartesi günü Van’da olacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle genç ve yabancı oyunculara yöneliyoruz. Bunlardan biri genç ve yabancı bir futbolcu olarak aramıza katılacak.” dedi.