Erzurumspor FK ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maçta ev sahibi ekip; Matija Orbanic, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Dk. 75 Amar Gerxhaliu), Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Dk. 46 Murat Cem Akpınar), Giovanni Crociata, Benhur Keser, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Martin Rodriguez) ve Eren Tozlu ile mücadele etti.

Temsilcimiz ise sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Naby Oulare, Sabahattin Destici, Lucas, Aliou Traore (Dk. 73 Jevsenak), Jefferson, Mehmet Özcan (Dk. 61 Erdem Seçgin), Bekir Can Kara (Dk. 83 Hasan Bilal), Xesc Regis ve Ivan Cedric ile çıktı.

Maçın ilk yarısında her iki ekip de temkinli oynadı. Bu yarıda rakip kaleyi daha çok yoklayan taraf İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oldu. Ancak çabalar golü getirmeyince ilk yarı 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan taraf temsilcimiz olsa da, Erzurumspor 55. dakikada golü bulan taraf oldu. Bu dakikada kazanılan köşe vuruşunu Giovanni Crociata kullandı. Arka direkte topla buluşan Eren Tozlu, düzgün bir kava vuruşuyla takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Bu golden sonra İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, beraberlik golünü bulmak için çabaladı. Maçın 68. dakikasında gelişen Van Spor atağında, Aliou Traore’nin pasında topla buluşan Erdem Seçgin çok güzel bir şut çıkardı. Üst direkten dönen top kaleci Matija Orbanic’e çarparak filelere gitti ve skora eşitlik geldi: 1 – 1.

Maçın geri kalan dakikalarda her iki takım da üstünlük arayışına girdi ancak sonuç alamadı. Müsabaka 1 – 1 eşitlikle tamamlandı. Temsilcimiz, zorlu deplasmandan 1 puanla dönmüş oldu.