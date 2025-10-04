Yetiştirdiği sporcularla kentte voleybolun gelişmesinde katkı sunan Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, voleybola gönül veren birçok kız çocuğunun kendini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Farklı branşlardaki eğitimleriyle kentte başarılı sporcuların yetişmesine de katkı sunan kulübün bünyesindeki kadın voleybol takımı, TVF 2. Lig'de kenti temsil ediyor.

Geçen sezon play-off müsabakalarında elenerek bir üst lige yükselme hedefini gerçekleştiremeyen takıma, yeni sezon öncesinde altyapıdaki 6 sporcu dahil edildi.

Van, Siirt, Ağrı ve Hakkari'deki üniversitelerin farklı bölümleri ile spor lisesindeki öğrencilerle yeni kadrosunu oluşturan kadın voleybol takımı, sezon hazırlıklarını Hakkari Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda sürdürdü.

Yarım kalan üst lig hayallerini gerçekleştirmek için sıkı çalışan kadın voleybolcular, bu hedefe ulaşarak kentteki hemcinslerine örnek olmak istiyor.

Kulüp başkanı Turan Şimşek, AA muhabirine, takımın geçen sene olduğu gibi yine iddialı olduğunu söyledi.

Sezonun ilk maçında yarın Elazığ Belediyespor'u konuk edeceklerini belirten Şimşek, "Geçen sezon play-off etabında elendik. Bu yıl aynı hedef için kararlılıkla çalışıyoruz. Altyapıdan kızlarımız yetişti. Şimdi bir çoğunu A takıma entegre ettik. Takımdaki kızlarımızın hepsine burs veriyoruz. Kızlarımız hem okul okuyor hem de voleybol oynuyor. Hepsi de başarı odaklı çalışıyor. Motivasyonları yerinde." dedi.

- "Kadromuzda altyapıdan aldığımız 6 genç kızımız var

Geçen sezon başarılı bir süreç geçirdiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da grubumuzu lider bitirip play-off turuna kalmak istiyoruz. Hedefimizde 1. Lig var. Erkeklerde nasıl başardıysak kadınlarda da 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Kulübümüze kattığımız çocukların hayatına dokunuyoruz. Onlardaki gelişimi gördükçe mutlu oluyoruz. Altyapımızdan çıkan çocuklarımız şu an 2. ve 1. ligde mücadele edecek potansiyele ulaştılar. Kadromuzda altyapıdan aldığımız 6 genç kızımız var. Bunlar da yine spor bölümünü okumak istiyor. İlk hafta maçında Elazığ Belediyespor'u misafir edeceğiz. Güzel maç olacak. İki takım da iddialı ve güçlü. Tüm takımlarımıza iyi bir sezon diliyorum."

Antrenörlerden Halit Özel ise yarın tüm sporseverleri maçı izlemeye beklediklerini dile getirerek, "Hakkari'nin buna ihtiyacı var. Hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcularımız hepsi hazır durumda. Sporcularımızın örnek görülmesi elimizi güçlendiriyor. Çünkü altyapıya sporcu kazandırıyoruz. Bu kentimiz için önemli bir şey. Milli takımın başarısı da sporcularımızı etkiliyor. Sporcularımızın üniversite okumaları da arkadaşlarına, diğer kızlara örnek teşkil ediyor. Onların spora teşvik edilmelerini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Gülperi Erol da 3 yıldır takımın başarısı için mücadele ettiğini belirtti.

Geçen yıl güzel bir ivme yakaladıklarını anlatan Gülperi Erol, "Güzel başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu yıl yine hedeflerimiz yüksek. Bunun için sıkı bir çalışma içindeyiz. Umarım istediğimiz yerlere geliriz. Kulübümüz bize ve ailelere güven veriyor. Takımımız bilinen bir takım haline geldi. Bunun devam etmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Altyapıdaki sporcularımız da potansiyelli kızlarımız. Voleybol milli takımımızın başarıları da bizi ve kızlarımızı cezbediyor." dedi.