Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hız sınırına yönelik çalışmalar başlamıştı. Bu süreçte seyir hızını birden 50 km’ye kadar düşüren hız levhaları gözden geçirilirken, 19 bin 46 levha da söküldü. Vatandaşın gündeminde olan konulardan biri de trafikte gizlenen radarlar ile ilgiliydi.

Bakan Yerlikaya, 'tuzak' algısını kırmak için 'Radar Var' uygulamasının geliştirileceğini açıklamıştı. Yeni kanun düzenlemesinde ise bu sistemin de bulunması bekleniyor. Yeni kanun teklifi hız sınırı, radar uygulamaları ve cezaların artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Ayrıca, birbirine yakın olan yaya geçitlerinin kapatılarak, alt geçit ve üst geçitlerin yapılacağı kaydediliyor.

ISRARLI TAKİP 180 BİN LİRA CEZA GETİRECEK

Araç kullanırken telefonla konuşanlara 5 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, kırmızı ışıkta geçenlere 5 bin lira, hız sınırını aşanlara 30 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin, sürücü belgesi iptal edildiği hâlde araç kullananlara ise 200 bin lira para cezası verilecek.

Trafiği tehlikeye sokarak makas atanlara 180 bin, drift yapanlara ise 140 bin lira ceza uygulanacak.

Ambulansa, itfaiyeye yol vermeyen 46 bin, sahte plakaya 280 bin, alkollü araç kullanana 25 bin lira ceza öngörülüyor.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerini terk eden sürücüler 46 bin lira para cezası ile 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Takograf ve hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücülerine 75 bin lira ceza verilecek.

Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması hâlinde işletene 5 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

“DUR” İHTARINA UYMAYANLAR

Trafik denetimleri sırasında zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza verilecek.

Ehliyetlerine 60 gün süre el konulacak ve araçları da 60 gün süre ile trafikten men edilecek.

Zorunluluk olmadığı hâllerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.