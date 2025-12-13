Trendyol 1. Lig’de 17. Hafta, dün oynanan Adana Demirspor A.A. – Boluspor maçıyla start aldı. Ligde bugün de heyecan verici maçlar oynanacak.

Saat 13.30’da başlayacak maçlarda Sms Grup Sarıyerspor ile İstanbulspor A.Ş. ve Serik Spor Futbol A.Ş. ile de Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

Saat 16.00’daki maçta Özbelsan Sivasspor Arca Çorum FK’yı konuk edecek. Günün son maçında ise Amed Sportif Faaliyetler ile Bandırma Spor karşı karşıya gelecek.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise yarın (14 Aralık Pazar) sahasında Eminevim Ümraniyespor’u ağırlayacak. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

BUGÜN VE YARINKİ MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

Adana Demirspor A.Ş. 1 - 6 Boluspor (Dün oynandı)

13.12.2025 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - İstanbulspor A.Ş.

13.12.2025 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü

13.12.2025 16:00 Özbelsan Sivasspor - Arca Çorum FK

13.12.2025 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Bandırma Spor

14.12.2025 13:30 Erzurumspor FK - Sipay Bodrum FK

14.12.2025 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor

14.12.2025 16:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Eminevim Ümraniyespor

14.12.2025 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Alagöz Holding Iğdır FK

15.12.2025 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor