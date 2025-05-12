Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turunda deplasmanda Menemen Futbol Kulübü’nü 3 – 1 mağlup ederek adını 2. Tura yazdırmayı başaran temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bugün sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u konuk etti.

İlk yarıya hızlı başlayan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, rakip ceza sahası içinde önemli ataklar ile öne geçmeye çalıştı. Ancak rakip Motolux 68 Aksarayspor ihenüz maçın 10. dakikasında etkili bir atakla gole ulaştı ve 1 - 0 öne geçti.

Beraberlik için baskı kuran temsilcimiz önemli pozisyonlar yakaladı. Dakika 37’de Emre Batuhan Adıgüzel’in ortasıyla ligin gol kralı Okan Eken’in müthiş kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu ve 1-1 beraberlik sağlandı. Beraberliğin hemen ardından temsilcimiz daha fazla baskı kurdu. 40. dakikada sahneye bu kez Harun Kavaklıdere çıktı.

Harun ceza sahası içinde önünde kalan topa dokunarak filelere yolladı ve temsilcimizi 2-1 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca devre 2-1 kırmızı siyahlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devreye Motolux 68 Aksarayspor hızlı başladı. Konuk ekip 53. dakikada İbrahim Yılmaz’ın golüyle 2-2’lik beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında her iki takım da galibiyet için arayışa girdi. Önemli pozisyonlar yakalayan iki takım da başka gol atamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maçta temsilcimiz; Taha Cengiz Demirtaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici (Dk. 61 Hasan Bilal), Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Dk.86 Samed Ali Kaya), Eyüp Akcan (Dk.69 Serkan Odabaşoğlu), Harun Kavaklıdere (Dk.61 Batuhan Kör), Mert Örnek (Dk. 86 Medeni Bingöl) ve Okan Eken 11’i ile mücadele etti.

Konuk ekipte ise; Ali Türkan, Oğuzhan Açıl (Dk.73 Ercan Yazıcı), Onur Ramazan Toprak, İbrahim Yılmaz (Dk.90+4 Yasin Abdioğlu), Atamer Bilgin, Ahmet Kağan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak, Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün (Dk. 83 Şahin Fıstıkçı), Abdurrahman Canlı, Onur Ural (Dk.73 Doğan Ateş) forma giydi.

Soğuk havaya rağmen taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi ve 90 dakika boyunca susmadan Vanspor’a destek verdi.

Artı Değer Van Spor FK rövanş maçında 16 Mayıs günü deplasmanda rakibi ile yeniden karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan 3. Tura yükselecek.