Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Devre arasında ilk transferini Helsinki forması giyen Santeri Hostikka ile yapan kırmızı-siyahlı temsilcimiz, ikinci transferinde de sol bek, sol stoper mevkiinde forma giyen Batuhan İşçiler'i renklerine bağladı.

Van Spor FK transferi şu açıklamayla duyurdu;

"Kulübümüz, sol bek & sol stoper mevkiinde forma giyen Batuhan İşçiler ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimizin kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, Batuhan İşçiler’e kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olmasını temenni ederiz."