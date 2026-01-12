İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, Vanspor camiasına birlik ve beraberlik mesajları vererek, iki yeni transferi tamamladıklarını söyledi.

“2 TRANSFERİMİZİ TAMAMLADIK”

Temel, “Bizler Van’ız, Vanspor’uz. Her zaman taraftarlarımızı ve halkımızı bağrımıza basacağız. Bu yönetim için kocaman bir alkış istiyorum; çünkü bu yönetim bu sezon çok şey yapacak. Buradan müjdesini de vermek istiyorum; Bugün iki transferimizi tamamladık. İnşallah kısa sürede transferlerimiz Van’da olacak.” dedi.

Başkan Temel’in verdiği transfer müjdesi, kongre salonunda büyük heyecan yaratırken, yeni transferlerin kim olduğu ise merak konusu oldu.

DEVRE ARASINDA 2 TRANSFER YAPILMIŞTI

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligde başarılara imza atmak ve kadrosunu güçlendirmek için devre arasında 2 transfer gerçekleştirmişti. Başkan Erol Temel’in kongrede verdiği müjdeyle birlikte İmaj Altyapı Van Spor FK, 2 yeni transferi daha renklerine bağlıyor.

Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip, kongre sonrası lig çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı.

Van ekibi, 17 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Esenler Erokspor Stadyumu’nda rakibine konuk olacak.