TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Vanspor FK, Pazar günü Ankara Demirspor’a konuk olacak.

Son 17 maçta yenilgi yüzü görmeyen Vanspor, Ankara deplasmanından 3 puanla dönüp, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Vanspor ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 62 puanla ikinci sırada şampiyonluk mücadelesi verirken, rakip fileleri 41 kez havalandırıp kalesinde 18 gol gördü.

Ankara Demirspor 30 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle 58 puanla altıncı sırada play-off hattında yer alırken, rakip fileleri 54 kez havalandırıp kalesinde 25 gol gördü.

Vanspor ligin 30. Haftasında sahasında Kastamonuspor’la 0-0 berabere kalırken, Ankara Demirspor deplasmanda Zonguldak Kömürspor’u 4-3 mağlup etti.

Maç TRT Kurdî'den canlı yayınlanacak

Ankara Demirspor ile Bitexen Vanspor Futbol Kulübü arasında oynanacak olan müsabaka TRT Kurdî'den canlı olarak verilecek.