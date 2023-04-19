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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Bitexen Vanspor Futbol Kulübü 33. Hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Kırşehirspor'a 1-0 mağlup oldu. Geçen hafta sahasında konuk ettiği lider Kocaelispor ile 0-0 berabere kalarak, önemli fırsatı tepen Kırmızı-Siyahlılar, liderle arasındaki puan farkını eritemedi. Son 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Vanspor, 64 puanla 4. Sıraya geriledi. Lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkı 8'e çıkan Vanspor'un şampiyonluk umutları tükendi.

Son 19 maçta mağlup olmayan Vanspor'un kazanma serisi 14. Hafta mücadelesinde Kırşehirspor'u 1-0 yenerek başlamıştı.

33. Hafta mücadelesinde Kırşehirspor'a 1-0 mağlup olan Vanspor'un yenilmezlik serisi sona erdi.

Maçın 25. Dakikasında Vanspor, Utku ile penaltıyı değerlendiremedi ve 80. Dakikada kalesinde gördüğü gol ile mağlup oldu.