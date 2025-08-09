İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yaptığı açıklamada, geçmiş dönemden kalan 15 milyon 142 bin 626 TL’lik futbolcu ödemelerinin yapıldığını ve kapalı olan transfer tahtasının yeniden açıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre futbolcular Metincan Cici, Ahmet Özkaya, Sinan Kurumuş, Miraç Acer, Işık Kaan Arslan, Yunus Emre Yalçın, Barış Sağır, Muhammed Gönülaçar, Batuhan Er, Mehmet Sıddık İstemi, Berkan İbrahim Çakır, Samet Cantürk, Tunç Murat Behram ve Enes İlkan’a farklı meblağlarda toplam 15 milyon 142 bin 626 TL ödeme yapıldı.

TRANSFER TAHTASI YENİDEN AÇILDI

Van Spor Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; “2025 – 2026 sezonuna girerken kulübümüzün karşı karşıya kaldığı en büyük engellerden biri, geçmiş dönemlerden kalan borçlar nedeniyle kapalı olan transfer tahtamız oldu. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, Vanspor’un geleceği için büyük bir sorumluluk üstlendik. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek, kulübümüzün sırtında büyük bir kambur oluşturan toplum 15.142.626 TL’lik geçmiş borcu ödedik ve transfer tahtamızı yeniden açtık” denildi.

Açıklamada şöyle denildi; “Bu borçların hiç birinin mevcut yönetimle ilgisi olmamasına rağmen, Vanspor’un önünü açmak adına bu ödemeleri gerçekleştirdik. Şeffaflık ilkemiz gereği, bfu süreçte ödeme yapılan futbolcuların isimlerini ve ödenen tutarları kamuoyu ile paylaşıyoruz.”