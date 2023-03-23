Pazar günü haftayı BAY geçerek 3-0 hükmen galip sayılan Vanspor, 14 maçlık yenilmezlik serisini Karacabey Belediyespor karşısında da sürdürmek istiyor. Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçtan üç puan çıkarmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı son 14 lig maçında 12 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 38 puan topladı. İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı, ikinci devrede oynadığı maçlarda da sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, istikrarlı gidişatını Karacabey Belediyespor karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 38 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Kırmızı- Siyahlı sahasında deplasmanda Bursa temsilcisini mağlup ederek, istikrarlı gidişatını sürdürmek istiyor. Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, Cumartesi günü saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Zorlu mücadele Cumartesi günü saat 14.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'dan 3 puan önde olan ve 57 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, deplasmanda 33 puanla on birinci sırada yer alan Fethiyespor'a konuk olurken, 53 puanla üçüncü sırada yer alan Bucaspor 1928 ise, 34 puanla onuncu sırada yer alan Kırklarelispor deplasmanına gidecek. Grupta 52 puan +26 averajla dördüncü sırada yer alan Ankara Demirspor, kendisiyle aynı puanda bulunan ve averaj farkıyla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK deplasmanına giderken, yine 52 puan +16 averajla altıncı sırada yer alan İskenderunspor ise, haftayı BAY geçecek.

Zonguldak Kömürspor, evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk ederken, Serik Belediyespor ise, Balıkesirspor deplasmanına gidecek. Sarıyer evinde Uşakspor'u misafir ederken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise son sıradaki Pazarspor'un konuğu olacak. GMG Kastamonuspor ise, haftayı BAY geçen bir diğer takım olacak.

Van Bölge Gazetesi