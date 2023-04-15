Oynadığı son 18 lig maçında mağlup olmayan Van temsilcisi, sahasında konuk ettiği lider Kocaelispor ile 0-0 berabere kalarak, bir penaltı atışında da faydanalamadı. Kocaelispor yaklaşık olarak 35 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede altın değerinde 1 puanı hanesine yazdırdı.

Vanspor, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Sakı, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Emre Oymak, Sedat Komi, Emrah Tacir, Utku Şen ve Hasan Bilal onbiri ile çıktı. Lider Kocaelispor ise,

Fırat Gül teknik sorumluluğunda sahaya; Gökhan Değirmenci, Dıogo Aleksis Özçakmak, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Mehmet Yılmaz, Atila Turan, Mert Çölgeçen, Yusuf Cihat Çelik, Tayfun Aydoğan, Samet Ali Kaya ve Okan Eken onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayan mücadeleyi; Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi ve Alirıza Altunbakır hakem dörtlüsü yönetti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 66. dakikada Vanspor, Emrah Tacir ile penaltı atışından faydalanamadı. Maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Lider Kocaelispor puanını 69'a çıkarırken, Vanspor ise puanını 64'e yükseltti.

Van Bölge Gazetesi