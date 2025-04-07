Vanlı kadınlar, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, Van Kadın Sanatçılar Derneğinde kurulan atölyede hem el emeği göz nuru ürünleri üretiyor hem de bunların gelecek nesillere ulaştırılması için önemli bir rol üstleniyor.

Van Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Merve Esra Erez, derneğin kuruluşu, misyonu ve yapılan çalışmalar hakkında wanhaber’e konuştu.

“ÇEŞİTLİ PROJELER VE ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ”

2021 yılında önemli bir adım atarak kadınlara yönelik sanatlar ürünlerin üretileceği, sergileneceği, gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların yapılacağı derneğin kuruluşuna öncülük yapan Erez, “Van’da sanatın yaygınlaşması ve kadınların kendi sanat alanındaki görünürlüklerinin artırılması amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler düzenliyoruz. Kadın sanatçılarımız el emeği göz nuru ürünleri hem üretiyor hem de sergileyip ekonomik kazanç sağlıyor.” dedi.

“DERNEĞİ 2021 YILINDA KURDUK”

Sanatın, insan ruhunu besleyen ve ona güç veren bir unsur olduğunu belirten Erez, “2009 yılında hat sanatıyla tanıştım. 2021 yılında ise kadınların sanat yoluyla hem ekonomik hem de toplumsal bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olmak amacıyla derneği kurduk. Derneğimiz gönüllülük esasına dayanarak faaliyet gösteriyor. Şu an henüz açılışı yapılmamış olan Van Bedesten Çarşısında hizmet veriyoruz. Amacımız, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kadın sanatçılara kendi sanat alanlarında görünürlük kazandırmak. Bu yüzden sanatsal faaliyetleri hiç durmadan sürdürüyoruz.” sözlerine yer verdi.

“KADINLAR, TOPLUMLARI GÜÇLENDİRECEK TEMELİ OLUŞTURURLAR”

Kadın sanatçılar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi ve iş birliğini teşvik etmeyi hedeflediklerini belirten Erez, “Kadın sanatçılarımızın kültürel ve sanatsal zenginliklerini uluslararası düzeyde tanıtmak istiyoruz. Bu doğrultuda, geleneksel sanatlarımızın ve kültürümüzün tanınırlığını artırmayı amaçlıyoruz. Kadınlar, doğru yetiştirilirse, toplumları güçlendirecek temeli oluştururlar. Özellikle görsel sanatlar ve edebi sanatlar gibi alanlarda eğitimler ve atölyeler düzenleyerek kadınların sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlıyoruz. Ayrıca, katılımcı kadınların ürettikleri sanat eserlerini sergileyerek, toplumda daha fazla tanınmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Erez, konuşmasının devamında; “Derneğimiz “Emeğe Katkı, Haneye Kazanç” adlı projesinde, çini sanatı ve bakır işlemeciliği üzerine eğitimler verdi. Katılımcılar, bu eğitimlerde öğrendikleri tekniklerle takılar, vazolar ve tabaklar üretti. Eserler, küçük bir sergiyle sanatseverlerle buluşturuldu. Bununla beraber yeni projelerimiz de hız kesmeden devam etti. 2024 yılında, Van Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği çerçevesinde Anne-Çocuk Resim Atölyesi kurduk. Bu atölye büyük ilgi gördü. Çocuklar ve anneleri birlikte sanatla buluşarak, el becerilerini geliştirmeye yönelik çalıştı.” ifadelerine yer verdi.

“DERNEĞİMİZ GÖNÜLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR”

Kadınların, sanatsal faaliyetlerde bulunarak toplumsal rollerini güçlendirmelerine katkı sağlamak için büyük bir çaba harcadıklarını aktaran Erez, “Kadınlarımızın evlerine gitmeden önce sanatsal ürünler üreterek kendilerine moral ve motivasyon bulmalarını sağlıyoruz. Derneğimiz gönüllülük esasına dayanıyor. Ayrıca, kitap tahlil grupları gibi kültür ve sanat atölyeleri kurarak katılımcıların okuma ve sanata olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

“DERNEĞİN FAALİYETLERİNİ DAHA DA YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

“Yolumuzu kolaylaştıran ve bizlere destek olan her kesime minnettarız” diyerek sözlerini sürdüren Van Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Merve Esra Erez, “Derneğin faaliyetlerini daha da yaygınlaştıracağız. Van’ın kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, bizlere destek veren İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valisi Ozan Balcı’ya ve İpekyolu Halk Eğitim Merkezi müdürlüğüne teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.